天花板內子彈飛1米 跳彈擊斃酒店少爺

2017-09-14

〔記者王捷／台南報導〕酒客李玄得昨到台南紫禁城酒店消費，離去前與友人在包廂外拉扯，李男身上的改造手槍突然擊發，子彈射入天花板後跳彈，在天花板內移動一公尺後，擊中23歲的酒店陳姓少爺的心臟，送醫不治枉死。

「兄弟」投案 稱與死者沒恩怨

李男兩小時後帶槍投案，他堅稱與死者沒有恩怨，是朋友酒醉想看他的槍，拉扯下走火導致意外。檢警相驗，證實子彈是由上往下射中死者，警方將李男以槍砲彈藥刀械管制條例、殺人罪送辦。

案發酒店 4年已易主3次

據了解，位於台南中西區的這間酒店，4年內易主3次，今年7月21日換名後開幕，警方調查，李男到這間酒店喝酒，昨凌晨3時準備從VIP1包廂離開，他的朋友在包廂門口開玩笑，堅持要看他的手槍，這時槍枝突然走火，子彈打進天花板後反彈，當時陳姓少爺經過VIP1包廂，往吧檯方向才走了1.5公尺遭跳彈擊中，子彈從左肩膀射入，警方接到醫院通報循線找上酒店。

酒店清理現場 監視畫面沒了

警方到場發現，天花板上有3個彈孔，現場已清理乾淨、監視器線路被拆下，無法取得案發監視器畫面，酒店業者則聲稱不知情。凌晨5時許，34歲李男帶槍投案，他供稱當時酒後準備離開，朋友卻在包廂門口開玩笑，堅持要看他身上的槍是否是真槍，一推二拉之際槍枝走火。

李男說，當時喝醉，聽見槍聲後，看到少爺摀胸蹣跚走到酒店的吧檯求救，知道事情鬧大了，立刻奪門而出，思考過後決定投案；李強調只開一槍，不曉得為何天花板出現3個彈孔。警方調查，李男是在地轎班集團的中堅份子，案發後交出一把改造手槍與子彈，警方初步採信他的說詞。

酒店業者透露，酒店只換名就重新開幕，沒有重新裝潢，懷疑其中一個彈孔，可能是幾年前一名角頭在包廂開槍所留。

自願役提前退伍 遇死劫

死者陳姓少爺原是自願役軍人，去年交了女朋友，在軍中不方便與女友見面，因此今年7月退伍，經朋友介紹來酒店當少爺，但不敢讓家人知道自己在酒店工作，未料上班不到一個月就遭遇死劫。