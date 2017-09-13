游峻宇約麻吉遊日 搭上死亡班車

2017-09-13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕樹德科技大學電腦與通訊系二年級男大生游峻宇、江晉億、吳庭畯及詹哲瑀，相約到日本自助旅行，前往桃園機場搭機，4人前晚不幸搭上阿羅哈客運死亡班車，游峻宇（19歲）被拋出車外慘死，其他3人分受輕傷，江晉億得知同學死訊，難過地說不出話來。

4人同行 1死3傷

江晉億（19歲）說，車禍發生時，他正在滑手機，沒有看到車禍發生的經過，只感到激烈碰撞，車上尖叫聲四起，回過神來，看到車上亂成一團，他焦急地尋找同學，其中吳與詹受輕傷無大礙，但游峻宇不見蹤影，他被救出後送到醫院，才從警方口中聽到憾事。

游父︰還叮嚀注意安全

游峻宇的父親接到警方通知，趕到醫院已是天人永隔。游父難過地說，他前晚從鳳山家裡開車載兒子去高雄火車站與同學會合，兒子當時很開心，他還叮嚀兒子在國外旅行時要注意安全，沒想到竟在國道上出意外。

樹德科大校方指出，4人都是電腦與通訊系二年級學生，其中游峻宇和吳庭畯、詹哲瑀從高職時期就是麻吉，與江晉億都是高中職推薦，加上統測成績符合學校獎學金辦法而錄取的菁英獎學金學生，游峻宇也是教會志工，熱心公益。

游是教會志工 熱心公益

學校老師也透露，4位同學很要好，暑假期間都會相約到系上研究室討論功課；這次不幸事故發生，游峻宇因今年有辦理助學貸款，還有3分之1的學雜費尚未繳交，校方已同意免繳，另3人返校上課時，學務處也會視情況提供無障礙宿舍或家屬陪伴住宿服務。