因林奕含挨批 寶瓶總編想跳樓獲救

2017-06-26

〔記者王冠仁、姚岳宏、凌美雪／台北報導〕曾退件林奕含作品《房思琪的初戀樂園》的寶瓶出版社總編輯朱亞君，昨晚先在臉書發文「我已經無路可走」後，晚間9時在北市爬到6樓住處外的樑柱意圖跳樓，警方及消防人員趕來，與朱女僵持1個多小時，還鋪起氣墊，透過她家人及同事勸說，才將她勸回屋內，化解危機。

據了解，網路媒體《報導者》採訪已故作家林奕含生前好友，談到林當初尋求《房思琪的初戀樂園》出版，曾受「知名出版社」賞識，之後解約，對林造成重擊。

遭指控的寶瓶出版社總編輯朱亞君多次為此澄清，她說擔心出書之後的種種，林無法承受；若她感受到林的精神狀況，還出版了書，最後面對這個結局，她將一輩子無法原諒自己。

朱亞君昨在臉書表示，《報導者》只堅持他們報導的「正義」，就算提供各種資料，他們都不採用，還放任旗下記者以私人名義對她發文攻擊公審。她昨晨與《報導者》溝通，但沒人在乎，質問：「這樣的媒體沒有失格嗎？」

接著朱亞君晚間在臉書發出10點聲明，以「我已無路可走」開頭，「少了一個人，明天太陽還是一樣升起的吧」、「我很愛我的工作。但對很多人失約了，對不起對不起。我真的盡力了，我累了我真的累了，請原諒。」除說「已無路可走」外， 還說「少了一個人，明天太陽還是一樣升起的吧，我想。」親友怕她做傻事，趕往現場，看到她站在6樓住處外的樑柱上，情緒很激動。

目擊者表示，朱站在樑柱邊，不斷大吼大叫，但大都語焉不詳，較清楚的是「如果我今天不死，明天就繼續被網路霸凌」等語句；警方打電話給朱女的妹妹，開啟手機擴音功能，讓2人對話，妹妹不斷安撫姊姊，寶瓶出版社人員與其親友先後趕到，一起對朱喊話，歷經1個多小時，朱卸下心防，消防人員趁機將她帶回屋內。

朱亞君被救下後跟警方說，她一時心情不好、想不開才有此舉，事後經現場救護人員及她的心理醫師評估，暫認為她不用送醫。昨朱亞君手機未關機、也未接電話，無法取得她的說法。