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魚拓大師 助受刑人有「藝」手

2017-04-23

〔記者吳政峰／基隆報導〕嚴尚文創作魚拓畫36年，曾代表台灣進入羅浮宮參展，也是羅浮宮首次展出魚拓畫，堪稱世界級大師，作品動輒6位數起跳。他雖頂著名家光環，卻隱身基隆監獄授課，以藝術治療受刑人，被問到為何選擇入監服務，他說「我已經62歲，趁著還有能力，希望幫助這類缺乏關懷的族群」。

基隆監獄5年前邀約嚴尚文授課，他認為活到這般歲數，是天意也是責任，欣然允諾，至今教導逾百位受刑人，再犯入監的不到5人，足證藉著藝術自我肯定，可重返社會。

「一切都是從釣魚開始」，嚴尚文少時常與父親釣魚，將漁獲拓印在紙上，一開始僅記錄時間、地點、大小、魚餌等資訊，後轉型為創作，一幅畫中有不同魚種、數量、色彩、空間感，在台灣魚拓界闖出名號。

2007年屏東黑鮪魚文化觀光季，嚴尚文受邀拓印一尾逾2米長的黑鮪魚，義賣價高達111萬元，奠定大師地位；2014年，嚴尚文獲邀赴羅浮宮參展，創下魚拓畫先例，打響台灣知名度。

靜心定性 學習之道

嚴尚文說，魚拓的價值取決於魚種的稀有度以及技術，前置作業需花很長時間，但真正拓印只有5-10分鐘，因此靜心、定性非常重要，而這也是許多受刑人需要學習之處。

許多受刑人家屬入監參觀學員魚拓成果展，激動落淚，看在嚴尚文的眼裡，藝術除教化受刑人，也治療了家屬受傷的心。

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  • 嚴尚文正在教導受刑人如何魚拓。（記者吳政峰攝）

    嚴尚文正在教導受刑人如何魚拓。（記者吳政峰攝）

  • 嚴尚文以一幅釣魚臺魚拓，受邀進入法國羅浮宮參展。（記者吳政峰翻攝）

    嚴尚文以一幅釣魚臺魚拓，受邀進入法國羅浮宮參展。（記者吳政峰翻攝）

  • 嚴尚文拓印黑鮪魚，魚拓畫拍賣得111萬元佳績。（記者吳政峰翻攝）

    嚴尚文拓印黑鮪魚，魚拓畫拍賣得111萬元佳績。（記者吳政峰翻攝）

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