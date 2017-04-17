直播美女偷閨密證件 辦0元iPhone 7轉賣
2017-04-17
〔記者余衡／新北報導〕30歲馬姓正妹網路直播主，竊取蕭姓閨密身分證件，到電信門市辦每月2699元的高資費續約方案，免費換一支32900元的全新iPhone 7手機，再將手機變賣兌現，蕭女收到簡訊續約通知才知被害，警方通知馬女到案說明。馬女坦承離婚獨自撫養小孩，缺錢花用才會犯案；但警方查出馬女3年前也曾偷取好友證件辦手機再轉賣，全案訊後依竊盜及偽造文書罪嫌函送法辦。
續約簡訊露餡
警方調查，被害蕭女也是模特兒，與馬女交好，去年底借宿馬女住處，不料馬女趁蕭女熟睡時，從皮夾中竊取身分證及駕照，還刻意穿上蕭女的外套跟鞋子，前往電信門市查詢門號合約狀況，發現蕭女門號即將到期後，冒用蕭女證件及簽名，以高資費方案續約，獲得一支128G玫瑰金 iPhone 7plus手機。手機一到手旋即持往通訊行變賣換得現金29000元。
蕭女幾天後接到電信公司的續約成功簡訊通知，又發現身分證件不見，驚覺有異向客服反映，並前往辦理續約的門市調閱監視器，赫見閨密馬女冒用自己身分續約，蕭女報警並以LINE質問為何犯案，馬女起初裝傻不承認，直到蕭女告知已經報警，馬女才坦承假冒身分。
犯案不只一次
馬女到案向警表示，離婚獨自養育孩子，但擔任直播主及兼差小模，收入不穩，且前夫有時還會跟她討錢，一時鬼迷心竅才會犯案；警方調查，馬女2014年間也曾利用同樣手法，偷取好友證件辦手機後轉賣。
據了解，馬女外貌姣好，臉書自稱畢業於加拿大知名大學，返台後曾通過某經紀公司女團甄選，但集訓過後並未順利踏上星途，近年遊走各大展場擔任模特兒，並在網路上兼差擔任直播主，案發後已轉往其他直播平台，改名重起爐灶。
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