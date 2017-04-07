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舊愛上門吵毒品不純 新歡製毒曝光落跑

2017-04-07

〔記者林嘉東／基隆報導〕「你們的毒品根本不純！」連姓男子向陳姓前女友抱怨毒品不純，陳女指毒品都是現任陳姓男友組裝，爭吵聲引來警方關切，在屋內混裝毒品的陳男聞聲，嚇得逃之夭夭，警方意外搗破毒品地下工廠。

警方調查，前天下午，二十二歲陳女與二十四歲連姓前男友在基隆市山海關社區一樓互槓。

連男不滿指出，他的李姓友人向陳男買的毒咖啡包不純；陳女則稱，毒品都是陳男組裝，她不知道純度到底是多少；連男不滿陳女說詞，要求陳男出面解決。由於兩人吵得不可開交，轄區基隆市警二分局八斗子分駐所獲報趕抵，在二樓組裝毒品的陳男聽見，趕緊將房門反鎖。

陳女發現房門遭反鎖，擔心陳男吸毒過量發生不測，通報消防人員架梯從窗戶進入，陳男早已不見蹤影。帶隊的副所長呂首翰入內，赫見滿桌都是毒品，包括毒品粉末一．五公斤（呈一、二級陽性反應）、疑似一粒眠七十．四公克、奶油球十七顆、毒咖啡包兩百零七包（約三公斤）、未封裝的咖啡包兩百八十包（約三公斤）、毒品即溶包十七包、封口器兩支、攪拌器兩台、電子秤一台及其他毒品粉末等毒品。

陳女稱，這些毒品都是男友所有，她不知道這些東西做何用途；警訊後將她依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，另追查陳男到案說明。

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  • 警方在陳女住處查獲大批毒品。（記者林嘉東攝）

    警方在陳女住處查獲大批毒品。（記者林嘉東攝）

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