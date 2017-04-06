《見長腿凍未條》給妳5千 穿絲襪讓我摸
2017-04-06
〔記者曾健銘／新北報導〕25歲黃姓男子日前深夜騎車返淡水家途中，發現眼前林姓女騎士穿著短裙，且長腿搭配黑絲襪，黃男一時「凍未條」，一路尾隨林女返回社區住宅的地下停車場，佯稱賣絲襪業務員向林女搭訕，趁機蹲下撫摸林女腳踝，還變態說：「給妳5000元，穿著絲襪讓我摸1小時！」林女驚嚇報警。
黃嫌供稱壓力大，看到長腿絲襪辣妹才會忍不住，一時失控做出脫序行為；警方訊後將黃男依性騷擾防治法函送法辦。
警方指出，從事餐飲業的黃男一開始自稱是絲襪廠商業務，表示想了解林女所穿的絲襪材質，林女聽聞不疑有詐，好心拉起絲襪讓黃男研究，孰料黃男突然一把抓住林女右腳腳踝並上下撫摸，嚇得林女趕緊把腳縮回，黃男竟說：「我給妳3000元，妳讓我摸1小時！」林女覺得噁心當場拒絕，黃男加碼：「不然5000元好了？」林女越想越不對勁，轉身快步離去，事後向新北市警淡水分局報案。
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