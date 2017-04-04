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掃墓翻車撞進墳墓 壓死人

2017-04-04

疑倒車滾落山坡 撞斷石獅 駕駛擦傷

〔記者王宣晴／新北報導〕49歲李姓男子昨早開車前往新北市五股區觀音山掃墓，疑倒車不慎，連人帶車滑落約5公尺高邊坡，整輛車翻覆在一處墳墓前庭，還撞斷一隻石獅子，李男身上多處擦傷，所幸並無生命危險；墓主家屬聞訊趕到警局，表示只要將墓地恢復原狀即可，但命理專家表示，李男應儘快準備祭品，向墓主誠心道歉，化解厄運。

警方調查，昨天上午近9點，李男開著自小客車，載家人前往觀音山區天乙路掃墓，因找不到車位，他先讓家人下車，隨後沿著天乙路往上開，欲迴轉下山繼續找車位，疑因迴車處未鋪柏油，抓地力不足，倒車時輪胎超出道路範圍懸空，轎車竟順著山坡翻滾下山，直衝5公尺後，掉在陳家祖墳前庭，遭撞斷的石獅子還卡進車內。

當警消獲報趕抵時，李男家屬已協助李男脫困，李男身上多處擦傷，頭部有4×1公分的撕裂傷，背部疼痛但意識清醒。因救護車及擔架無法進入車禍現場，救護人員評估後，將李男攙扶下山、送上救護車，送往淡水馬偕醫院急救，就醫後暫無大礙；事後李男也自行僱人將肇事車拖走。

警方隨後聯繫上62歲的陳姓墓主家屬，墓主家屬趕到警局前，曾到受損的墓地查看，家屬向警方表示，只要李男將墓地修復成原狀就好，暫不提出毀損告訴，詳細車禍原因仍待警方調查釐清。

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  • 新北市觀音山昨發生意外，一輛轎車連人帶車滑落約5公尺高邊坡，翻覆在一處墳墓前庭，還撞斷一隻石獅子，駕駛擦傷。（記者王宣晴翻攝）

    新北市觀音山昨發生意外，一輛轎車連人帶車滑落約5公尺高邊坡，翻覆在一處墳墓前庭，還撞斷一隻石獅子，駕駛擦傷。（記者王宣晴翻攝）

  • 新北市觀音山昨發生意外，一輛轎車連人帶車滑落約5公尺高邊坡，翻覆在一處墳墓前庭，還撞斷一隻石獅子，駕駛擦傷。（記者王宣晴翻攝）

    新北市觀音山昨發生意外，一輛轎車連人帶車滑落約5公尺高邊坡，翻覆在一處墳墓前庭，還撞斷一隻石獅子，駕駛擦傷。（記者王宣晴翻攝）

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