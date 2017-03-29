《跟著導航衝》貨車削頂著火卡地下道

2017-03-29

〔記者姚岳宏／台北報導〕一輛小貨車昨午依衛星導航指示，進入台北市基隆路車行地下道，因入口垂吊式限高桿被撞落，還沒修復，任姓駕駛疑未注意限高2公尺的警示牌駛進，致後車斗撞上隧道上緣被扯開，貨車失控擦撞牆壁起火，後方車輛拿滅火器協助滅火，任姓駕駛頭部擦傷，暫無大礙。

小貨車25歲任姓駕駛驚魂未定說，「因路不熟」、「不知道有限高」才會撞上去，他說當時從世貿展館離開，準備送貨到長安東路，照導航指示開進地下道，沒注意到地下道限高2公尺，貨車一開下去就感受劇烈撞擊，車子失控偏左撞上牆壁，引擎冒出火煙，所幸很快撲滅。

北市警信義分局交通分隊指出，基隆路混合汽機車地下道口垂吊式限高桿，之前曾多次被撞落，每次補上很快又被撞掉，導致多輛貨車誤闖地下道，近半年來至少10起貨車卡在洞口，已聯繫市府新工處等相關單位趕緊補強，避免意外再度發生，並提醒衛星導航僅供參考，駕駛人仍應注意路況。