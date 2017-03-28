雨中等紅燈 老翁連遭2撞喪命

2017-03-28

〔記者王駿杰／新竹報導〕75歲彭姓老翁昨晨騎機車在新竹市區停等紅燈，疑似起步時機車忽然熄火，遭後方騎機車的66歲朱姓婦人追撞，2人雙雙倒地，35歲劉姓保全開車追撞2人，彭翁傷重送醫不治，朱婦也受重傷。

警方調查，彭翁昨晨冒雨騎打檔機車準備到竹蓮市場，在光復路二段與建中路口停等紅燈，疑因熄火，正要踩踏發動時，遭後方朱婦騎機車追撞，2人皆倒地，又被後方開車的劉男衝撞，機車被撞飛，彭、朱2人遭撞擊，現場血跡斑斑。

劉男告訴警方，當時天雨路滑、視線不佳，他驚覺撞上機車，立刻下車察看，發現地上躺了2名傷者，馬上向警方報案。

警方指出，彭翁送醫時已意識模糊，送醫急救約2小時不治，朱婦至昨晚仍未脫險。劉、彭2人都未酒駕，詳細肇因仍待釐清，訊後依過失致死罪嫌將劉男送辦。檢警昨相驗，彭翁顱骨骨折，頭骨明顯呈凹陷狀，初判承受強大撞擊力，檢察官諭知擇日解剖。