4少撞BMW和小黃棄車落跑

2017-03-28

〔記者鄭景議／台北報導〕昨凌晨2點，一輛BMW轎車及小黃計程車，行經台北市環東大道，在舊宗路匝道處路口等紅燈時，一輛黑色LEXUS轎車高速從後方追撞計程車，再推撞BMW，造成兩車嚴重損毀，肇事黑色轎車內4名年輕人棄車逃逸，所幸2輛遭撞的駕駛及乘客均未受傷，蘇男事後投案，坦承無照駕駛才會心慌逃逸，警詢後依肇事逃逸罪嫌送辦。

被害兩車駕駛表示無奈，開車回家等紅燈時，黑色轎車無預警撞上來，他們完全沒有時間反應，其中BMW左後輪整個被撞歪，左側板金凹陷，計程車左前輪整個被撞下來，車身也有多處摩擦，令被害駕駛氣憤的是，肇事者未留在現場，還棄車逃逸，沒有顧及車上駕駛及乘客的性命安全，「本來可以回家睡覺，現在還要去做筆錄不能休息，實在很過分。」

警方調閱監視器及清查肇事車牌，18歲蘇男昨晚主動到案，供稱車子是向范姓友人借來，他還沒有考到駕照，發生車禍當下一時慌亂，才會逃跑，直到早上看到新聞，趕緊向警方投案。

警方表示，肇事汽車內查無違禁品，但車禍當時路段監視器畫面，難以判定蘇男是否真為駕駛，也無法確定有無攜帶違禁品逃逸，警方將追查蘇男是否有酒駕、攜帶違禁品或代人頂罪。