| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

裸婦困下水道3天 獲救時陌生狗守著她

2017-03-25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕離奇！高市東林社區志工隊成員龔婦，2年前失智，日前在海軍陸戰隊靶場走失，失蹤3天後，救難人員昨在靶場2公里外的地底涵洞找到她，當時還有隻狗守護在她身旁，但她獲救後，狗就不見蹤影，婦人奇蹟獲救，大夥直呼「好人有好報」。

65歲龔婦罹患失智症，21日下午5時在林園區的海軍陸戰隊靶場走失，家人向市議員王耀裕求助，王協請海軍陸戰隊99旅、林園分局、林園消防分隊及六龜救難協會飛鷹大隊協尋。

超猛救難員 憑斷草找到人

六龜救難協會飛鷹大隊理事長陳明華表示，前天從合歡東峰搜救行動下山後，趕來林園搜尋，一度用空拍機尋覓，昨從監視器發現龔婦出現社區公園的最後身影，趕到公園查探，發現疑似有人走過弄斷草叢的痕跡。發動搜尋，發現龔婦遺落的一隻鞋子，接著前方沙堆又冒出一隻鞋子、一個腳印，順著腳印走出大馬路，卻不見她的蹤跡。

路旁的鳳鼻頭遺址附近，有個下水道涵洞，陳明華心念一動，決定一探，在幽暗中走了近百公尺，頭燈照射下，忽見50公尺外有一對眼睛與他對看，定睛一瞧，卻是隻狗坐著，依偎在一個平躺的人影旁。

但涵洞低矮，很不好走，為爭取時效，陳明華找最近的人孔蓋爬出地面，推估大概位置後，從另一個人孔蓋鑽進地底，終於在下水道找到只穿內褲的婦人，脫下的衣服還摺放在身旁，見她還有動靜，立即叫救護車將婦人送醫。

失智婦獲救 眾人嘖嘖稱奇

再回頭那隻狗已不見蹤跡，陳明華分析，婦人沒外傷，研判狗沒攻擊意圖，伴陪成分較大。他說，婦人嚴重失溫，依經驗可能產生幻覺及燥熱感才會脫衣。

搜救人員說，龔婦是東林社區志工隊成員，熱心公益，2年前才失智，這回失蹤後，每天動員上百人協尋，但都往山上找，沒想到她會走進地底下，3天不吃不喝奇蹟生還，大家嘖嘖稱奇。

廣告
  • 龔婦躺在下水道涵洞獲救。（圖：陳明華提供）

    龔婦躺在下水道涵洞獲救。（圖：陳明華提供）

  • 「凡走過必留痕跡」，搜救人員從掉落葉片研判龔婦路徑。（圖：陳明華提供）

    「凡走過必留痕跡」，搜救人員從掉落葉片研判龔婦路徑。（圖：陳明華提供）

  • 救難人員將失蹤3天婦人從’下水道救出。（記者洪臣宏翻攝）

    救難人員將失蹤3天婦人從’下水道救出。（記者洪臣宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 困下水道3天 失智婦 狗守著她
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
中國城懷舊菠蘿包
酸甜滋味✧梅子果醬
香濃✧焗烤馬鈴薯
紅絲絨蛋糕是什麼？
轉寄

標題：裸婦困下水道3天 獲救時陌生狗守著她


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月25日‧星期六‧丁酉年二月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.