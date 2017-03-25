裸婦困下水道3天 獲救時陌生狗守著她
2017-03-25
〔記者洪臣宏／高雄報導〕離奇！高市東林社區志工隊成員龔婦，2年前失智，日前在海軍陸戰隊靶場走失，失蹤3天後，救難人員昨在靶場2公里外的地底涵洞找到她，當時還有隻狗守護在她身旁，但她獲救後，狗就不見蹤影，婦人奇蹟獲救，大夥直呼「好人有好報」。
65歲龔婦罹患失智症，21日下午5時在林園區的海軍陸戰隊靶場走失，家人向市議員王耀裕求助，王協請海軍陸戰隊99旅、林園分局、林園消防分隊及六龜救難協會飛鷹大隊協尋。
超猛救難員 憑斷草找到人
六龜救難協會飛鷹大隊理事長陳明華表示，前天從合歡東峰搜救行動下山後，趕來林園搜尋，一度用空拍機尋覓，昨從監視器發現龔婦出現社區公園的最後身影，趕到公園查探，發現疑似有人走過弄斷草叢的痕跡。發動搜尋，發現龔婦遺落的一隻鞋子，接著前方沙堆又冒出一隻鞋子、一個腳印，順著腳印走出大馬路，卻不見她的蹤跡。
路旁的鳳鼻頭遺址附近，有個下水道涵洞，陳明華心念一動，決定一探，在幽暗中走了近百公尺，頭燈照射下，忽見50公尺外有一對眼睛與他對看，定睛一瞧，卻是隻狗坐著，依偎在一個平躺的人影旁。
但涵洞低矮，很不好走，為爭取時效，陳明華找最近的人孔蓋爬出地面，推估大概位置後，從另一個人孔蓋鑽進地底，終於在下水道找到只穿內褲的婦人，脫下的衣服還摺放在身旁，見她還有動靜，立即叫救護車將婦人送醫。
失智婦獲救 眾人嘖嘖稱奇
再回頭那隻狗已不見蹤跡，陳明華分析，婦人沒外傷，研判狗沒攻擊意圖，伴陪成分較大。他說，婦人嚴重失溫，依經驗可能產生幻覺及燥熱感才會脫衣。
搜救人員說，龔婦是東林社區志工隊成員，熱心公益，2年前才失智，這回失蹤後，每天動員上百人協尋，但都往山上找，沒想到她會走進地底下，3天不吃不喝奇蹟生還，大家嘖嘖稱奇。
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