百公斤男拒酒測 揮榔頭嗆殺全家

2017-03-24

〔記者陳建志／台中報導〕台中市趙姓男子日前酒後騎車，員警見他滿臉通紅攔下盤查，趙男停車後打開機車置物箱，員警以為他要拿證件，沒想到竟抄出一把榔頭朝員警揮舞，不但大罵三字經，還嗆聲殺警全家，員警趕緊呼叫支援，最後3名員警合力才將上百公斤的趙男制伏，不過趙男被抓進警局還是持續罵警「土匪！搶錢！」並無悔意，訊後依妨害公務移送法辦。

趙男（43歲）酒後騎車行經台中市南屯路二段，中市警四分局南屯所警員曾耀堂發現他滿臉通紅，直覺酒駕，立刻將他攔下進行酒測，趙男下車後打開坐墊置物箱，曾員以為他要拿證件，沒想到卻拿出一把榔頭向曾員步步進逼。

將被罰9萬 3年內不得考照

曾員見身材高大、體重超過百公斤的趙男揮舞榔頭，嘴裡不斷罵三字經，並嗆聲要殺員警全家，趕緊以無線電呼叫支援，沒多久另2名員警趕到，3人合力才將趙男制伏帶回警局；訊後除依妨害公務移送法辦，因趙男拒絕酒測，將被處9萬元罰款，以及吊銷駕照，且3年內不得考照。