| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 社會

百公斤男拒酒測 揮榔頭嗆殺全家

2017-03-24

〔記者陳建志／台中報導〕台中市趙姓男子日前酒後騎車，員警見他滿臉通紅攔下盤查，趙男停車後打開機車置物箱，員警以為他要拿證件，沒想到竟抄出一把榔頭朝員警揮舞，不但大罵三字經，還嗆聲殺警全家，員警趕緊呼叫支援，最後3名員警合力才將上百公斤的趙男制伏，不過趙男被抓進警局還是持續罵警「土匪！搶錢！」並無悔意，訊後依妨害公務移送法辦。

趙男（43歲）酒後騎車行經台中市南屯路二段，中市警四分局南屯所警員曾耀堂發現他滿臉通紅，直覺酒駕，立刻將他攔下進行酒測，趙男下車後打開坐墊置物箱，曾員以為他要拿證件，沒想到卻拿出一把榔頭向曾員步步進逼。

將被罰9萬 3年內不得考照

曾員見身材高大、體重超過百公斤的趙男揮舞榔頭，嘴裡不斷罵三字經，並嗆聲要殺員警全家，趕緊以無線電呼叫支援，沒多久另2名員警趕到，3人合力才將趙男制伏帶回警局；訊後除依妨害公務移送法辦，因趙男拒絕酒測，將被處9萬元罰款，以及吊銷駕照，且3年內不得考照。

廣告
  • 身材壯碩的趙姓男子，不滿酒駕遭員警攔查，手持榔頭走向員警揮舞、嗆聲。 （記者陳建志翻攝）

    身材壯碩的趙姓男子，不滿酒駕遭員警攔查，手持榔頭走向員警揮舞、嗆聲。 （記者陳建志翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：百公斤男拒酒測 揮榔頭嗆殺全家


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.