3/16 威力彩頭獎連9摃

2017-03-17

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000022期威力彩，頭獎連9摃。昨晚開獎的第106000064期今彩539，頭獎2注中獎，各得獎金800萬元，獎落新北市三重區長安街120號「客來富彩券行」、新北市汐止區明峰街176號「金樂彩券行」。