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3/16 威力彩頭獎連9摃

2017-03-17

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000022期威力彩，頭獎連9摃。昨晚開獎的第106000064期今彩539，頭獎2注中獎，各得獎金800萬元，獎落新北市三重區長安街120號「客來富彩券行」、新北市汐止區明峰街176號「金樂彩券行」。

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  • 3/16 威力彩頭獎連9摃（資料照）

    3/16 威力彩頭獎連9摃（資料照）

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標題：3/16 威力彩頭獎連9摃


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2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
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