花蓮搜尋消防員 救難員落溪殉難

2017-03-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕66歲的台北市磐石救難隊員孫宏新，在花蓮縣萬榮鄉南二子山搜救失蹤消防員，昨天上午任務結束，渡溪時因水勢太湍急，下撤時遭大水沖走而不幸溺斃，當時有2名警消拉住他雙手、義消2度拋繩到他身上，但他身背20公斤重裝備，未及解開而遭拖累，導致被大水帶走，空勤直升機空偵尋獲，吊掛送醫仍回天乏術！

北市消防局隊員李盈勳，休假日攀登花蓮南二子山失蹤，昨搜救第5天。溺斃的孫宏新隸屬北市磐石救難隊，他與吳姓隊友在山區執行2天搜救後，原本要下撤結束任務，但孫宏新仍志願留在恰堪溪及初見溪匯流口、山界俗稱「大門牙」處，擔任無線電訊號中繼及勤務聯繫工作2天，因訊號不穩定，孫宏新須不停地在溪谷移動，以尋找訊號較佳的地點，十分辛苦。

孫宏新昨上午準備下撤時，於10點56分意外被溪水沖走，警義消立刻指揮，往下游設置3處攔截點。

裝備太重 無力接拋繩送命

新北義消詹喬愉說，孫宏新被沖走時，有2名義消衝過去拉住孫的手，但他所背的大背包太重，一時未及解開擺脫，嚴重影響他的動作；義消衝過去拋繩，2次都拋到孫的身上，第1次孫還有意識，試圖拉住繩子卻沒抓到，第2次時已失去意識。

詹喬愉說，前一晚徹夜下雨、溪水持續暴漲，雖有架繩，但人一下溪連站立都有困難，溪水深度超過2米，加上背著大背包，在溪中不斷翻滾、遭背包拖著，甚至被壓住，只能眼睜睜看著他被大水帶走。

花蓮縣消防局共動員5個分隊於下游攔截、空勤直升機也從「大門牙」往下游空偵，在下游1公里處發現孫的黃色背包，孫則被沖到新豐坪橋下游300公尺處，經直升機吊掛救起後送醫，到院前失去生命跡象，經急救仍回天乏術。花蓮縣消防局長林文瑞說，須等人員下山才能釐清落水原因。

林文瑞說，仍將持續搜救勤務，連日來，警義消、國軍、民間救難隊、山青等128人入山搜救，並以空拍機空中搜索，目前山區仍有47人進行搜救中；他強調，因山區飄雨、能見度過低，將以人員安全為第一，避免再有弟兄受傷。