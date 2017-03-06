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鞋帶綁太久…偷拍裙底露餡

2017-03-06

〔記者王冠仁／台北報導〕李姓電腦工程師在便利商店見到穿短裙的貌美女學生，涉嫌假裝蹲下綁鞋帶，趁機持手機偷拍裙底風光，但他蹲下綁鞋帶「綁太久」，怪異行徑被其他顧客發現，告知女學生報警逮人；警方發現李男手機內另有3段女子裙底影片，懷疑他是偷拍慣犯，擴大清查中。

警方調查，現年33歲、任職某科技公司的李姓電腦工程師，日前到台北市西寧南路一間便利商店購物，在超商內見到另名也來購物的短裙女學生，一時按捺不住，假裝蹲地綁鞋帶，趁隙持手機由下往上偷拍女學生裙底風光與大腿。

李男拍得「忘我」之際被其他顧客發現他蹲下時間太久，手上還拿著手機對著女學生。

正義顧客上前告知女學生遭偷拍，女學生這才得知遇上「攝狼」，氣得請店員幫忙報警；李見東窗事發，一度想逃出，但店員與熱心民眾不讓他離去。

警方到場後，無前科的李男說，因一時好奇才蹲下偷拍。但因他手機內另有3段其他女子裙底影片，在警方追問下，李男改口稱「工作壓力很大，偷拍可以紓壓」，詢後遭法辦。

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  • 李姓工程師在這間超商偷拍女學生裙底風光被逮。（記者王冠仁翻攝）

    李姓工程師在這間超商偷拍女學生裙底風光被逮。（記者王冠仁翻攝）

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