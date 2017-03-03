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離譜偷拍狼 腿綁行動電源拍「影集」

2017-03-03

〔記者陳薏云／新北報導〕到底是想拍多久？前天中午，30歲賴姓工程師在黑色運動鞋上暗裝密錄器，暗中偷拍OL裙底，他擔心萬一密錄器沒電會漏失畫面，竟在右小腿綁行動電源，被路人逮獲後報警。

可連續拍攝長達20小時

警方透露，這是罕見的人體綁行動電源偷拍案，賴男腳上綁的行動電源至少1萬mAh（毫安培），充飽後可充滿3支iPhone手機，若接上密錄器，可連續拍攝長達20小時，懷疑賴嫌如此裝備齊全，應是預謀拍攝「長片」。

一直出腳 被男路人揪出

警方調查，1日中午12時許，在新北市新店區上班的賴男趁著附近粉領族都出來買午餐，竟在鞋上安裝密錄器，專挑穿著裙子的女性偷拍，遭偷拍的20多歲妙齡女子起初還未察覺，被偷拍近5分鐘，一旁的男性路人看到賴男腳步詭異，觀察後發現其黑色運動鞋上竟有密錄器，一直想將腳伸到被害女子兩腿中間，路人大喊：「你在幹嘛？」另名男性路人協助上前逮人並報警。

新北市新店警分局江陵派出所員警趕抵後，在賴男鞋上查獲密錄器，更讓警方驚訝的是，賴男還在右小腿綁上行動電源，就連常辦案的警方都嘆「不仔細看還真看不出來」！

竟稱為了紓壓才偷拍

賴男被逮時表情呆滯，向警方承認是為了「紓壓」才偷拍，沒想到後果如此嚴重，遭偷拍的女子堅持提出告訴，警詢後將賴男依妨害秘密罪送辦。

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  • 賴嫌犯案工具。（記者陳薏云翻攝）

    賴嫌犯案工具。（記者陳薏云翻攝）

  • 為了長久拍攝，賴嫌還在小腿綁上行動電源。（記者陳薏云翻攝）

    為了長久拍攝，賴嫌還在小腿綁上行動電源。（記者陳薏云翻攝）

  • 賴嫌遭警方依妨害自由罪嫌送辦。（記者陳薏云攝）

    賴嫌遭警方依妨害自由罪嫌送辦。（記者陳薏云攝）

  • 賴嫌在右腳運動鞋上綁上密錄器偷拍女子裙底。（記者陳薏云翻攝）

    賴嫌在右腳運動鞋上綁上密錄器偷拍女子裙底。（記者陳薏云翻攝）

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