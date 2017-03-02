曾說有人要害我 世曦工程師墜樓亡
2017-03-02
〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市南港區向陽路一處社區大樓昨晨發生墜樓案，54歲楊姓男子從9樓住處墜落，除壓壞社區不鏽鋼圍籬外，胸部還遭花圃樹木貫穿，警消獲報到場時，楊男已無生命跡象。
據指出，死者楊男是「台灣世曦工程顧問公司」工程師，未留遺書，過往也無精神病史，但他最近常跟家人說，工作壓力很大，還曾說過「公司有人要害我」，228連假這幾天，他都沒有辦法睡好，精神有些恍惚。
警方調查，清晨5時許，楊男兒子先聽見一聲巨響，從房間出來查看，發現客廳落地窗竟開著，楊男妻子此時也醒來，兩人一同下樓查看，發現楊男竟仰躺在社區走道旁，除壓壞不鏽鋼圍籬，身體還被樹枝穿過，死狀甚慘。
楊男妻子無法接受丈夫驟死，她說丈夫平常生活很正常，家裡也無經濟壓力，雖然最近有些「怪怪的」，但不至於會尋死；檢警法醫昨下午相驗，認無可疑後，遺體交回家屬處理後事。
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