假租屋 真詐財 科技新貴也上當

2017-02-26

〔記者邱俊福／台北報導〕近期出現「假租屋、真詐財」集團，專在租屋網站刊登北市出租套房廣告，以租金低還含水電、第四台等多項條件為誘餌，要求民眾先匯押金以「保障入住」方式行騙，1名吳姓女科技新貴上月被騙1321美元，約合新台幣4萬餘元，憤而報警。

警政署「165」反詐專線統計，今年至少已有8件類似詐騙案件，歹徒假稱旅居國外，還寄上家人國外旅遊照片與任職的國外知名公司名片取信民眾。警方分析，歹徒行騙手法有3項誘餌，包括房屋照片裝潢精緻且屋況很新，租金便宜還含水電、第四台、網路、車位、可養寵物，地點均在黃金地段等。

警方說，41歲吳女在北市內湖科技園區上班，並在內湖租屋，因房東上月要將房子給小孩當新房，吳女只好緊急看屋，上「591」租屋網看到歹徒刊登的租屋廣告。

網路放美照 稱Airbnb仲介

當時，雙方以電子郵件聯繫，歹徒謊稱旅居英國，不便帶看房屋，還寄來跟家人在英國旅遊的假合影與假國外銀行經理名片、護照、工作證、居民證，騙稱在知名民宿租屋平台「Airbnb」有信賴的仲介，可帶看屋及收租，並要求吳女若中意房子，應先匯第1個月房租與1個月的押金來保障入住名額。

吳女怕猶豫過久房子會被別人租走，便依指示匯款1321美元至對方指定的帳戶，後來卻遲遲未獲安排後續簽約程序，寫信給對方也無下文，她前往欲租屋處查看，發現該屋根本沒有出租，且與租屋網站所示照片完全不一樣，再回去看租屋網站才發現這個物件早已下架，房東及租屋相關資訊也消失無蹤，驚覺上當。