告白犯賤愛教授 女博士生告不成性侵

2017-02-22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕某國立大學女博士生小玲（化名）控告指導教授指侵，造成她不堪壓力而休學，要求教授賠償精神慰撫金300萬元；但新竹地院調查發現，小玲曾寫情書給教授，其中寫到「可以讓我偷偷的喜歡你嗎？請原諒我的犯賤…。」認定教授並無性侵害與性騷擾，但教授逾越分際與專業倫理則傷害到學生，判賠20萬元。

小玲指控，102年9月，她在教授辦公室遭緊抱喇舌，事後教授又在研究室再次舌吻及撫摸，還對她指侵。

小玲聲稱罹患長期創傷壓力疾患重鬱症，且遭教授以不符校規方式，讓她無法完成博士班學業，基於身體權、貞操權、健康權及受教權受損，控告教授須賠償精神慰撫金300萬元。

法官調查，雙方發生親吻事件後，小玲當晚寫電郵給教授說「對不起，我喜歡你，我做不到不去想你，可以讓我偷偷的喜歡你嗎？我終於了解甚麼是相見恨晚的感覺了，請原諒我的犯賤，不要刻意疏遠我好嗎？我可以任性的請你不要停止這份淡淡的喜歡好嗎？」

法官認為，無論親吻時何人主動，都看不出小玲因此感受到厭惡肢體接觸，況且小玲也不否認與男友吵架隔天，就搬到教授辦公室暫住，假如她認為自己被性騷擾、性侵害，豈有可能借住教授辦公室，甚至還長達5天？

事後因教授妻子察覺丈夫與小玲不當交往，教授為維護其婚姻、家庭，以電子郵件片面終止雙方指導教授與學生關係，「動機與心態固然可議」，然尚無侵害小玲的受教權益。

法官認為，從雙方來往的電子郵件，可見2人互有熾熱情愫。被告已婚，超越師生分際的親暱身體接觸行為，於人際互動上有違專業倫理，對女學生已造成傷害，因此判賠20萬元。