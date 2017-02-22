12公分刀疤浮腫淡化 10年前沒認出父屍
2017-02-22
〔記者吳仁捷／新北報導〕10年前，64歲男子林阿金失蹤，警方在他2失蹤4天後發現一具無名屍，根據特徵，初判與林男相符，林男女兒指認時，認為屍體腹部沒有12公分的手術刀疤，表明不是父親，林男因而被當成無名屍收埋在公墓，直到新北市警海山分局巡佐蔡淑女重啟調查，比對DNA，證實這具無名屍確為林男，刀疤可能是泡水浮腫，淡化而非不見，家屬終於在今年農曆年前帶林男回家安葬祭拜。
DNA比對確認身份
尋人經驗豐富的蔡淑女，去年9月底鎖定林阿金失蹤案重啟調查，發現96年7月25日，林男失蹤後4天，警方在現在新北市蘆洲區2號越堤道下方水溝發現一具無名屍，根據外表等特徵，初判與林男相符。但林家女兒指認時，認為父親腹部有一道12公分手術刀疤，但無名屍卻沒有，認定「絕不是父親」，蘆洲警方公告後將遺體收埋公墓。
家屬迎回父骨 死因待查
蔡淑女說，無名屍身高特徵約161公分，與家屬所稱157公分接近，但林家大女兒仍稱當年已指認非父親遺體，堅信父親只是「失蹤在某處」；蔡淑女採集林家2名女兒DNA，與無名屍交叉比對，確認該無名屍就是林男無誤，檢方開庭也調出當年採證照片，協助女兒從遺體所穿的深藍色上衣、米色長褲等特徵，拼湊認出是林男。
檢警調查，林男遺體被發現時，因臉部、四肢泡水浮腫，加上開刀多年，生前的疤痕疑淡化、消退，家屬才會一時認不出來；檢警開立相驗證明書，供家屬在過年前迎回屍骨祭拜，不過家屬認為林男沒有輕生念頭，懷疑外出時不慎墜溝，或遭外力導致，死因仍待調查。
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