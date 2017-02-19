醫師想討回錢 告民事較有機會

2017-02-19

〔記者鮑建信／高雄報導〕已婚醫師送女友280萬元，事後反悔告她詐欺；法界人士昨表示，所謂「詐欺」是指使用詐術讓另一方陷於錯誤而交付禮品、金錢，始構成犯罪，不論受贈者是小三或熱戀中的情人，只要沒有使用詐術，贈送人是出於自願，縱使事後反悔提告，也很難成立詐欺罪。

法界人士也指出，刑事雖無責任，但民事責任就很難說，若贈與人與小三交往，逾越正常朋友關係，侵犯配偶法定權益，配偶就可提告民事求償。