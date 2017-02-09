惡檢殺人奪廟產 顏漢文囚14年10月

2017-02-09

〔記者項程鎮、張文川、錢利忠／綜合報導〕被稱為史上最兇殘惡檢的前台南地檢署檢察官顏漢文，為爭奪高雄金山寺廟產，夥同退休警察莊茂鴻等8人，分別以開車衝撞、開槍射頭等方式，兩度狙殺住持釋圓塵未果；最高法院維持高雄高分院見解，依殺人未遂等罪，重判顏有期徒刑14年10月和拘役70天確定。

本案前年8月一審宣判前，屏東地院以100萬元讓顏漢文交保，最高檢表示，收到判決後，會移交高檢署，由高檢署移交當初起訴此案的地檢署執行，並啟動防逃機制。

顏漢文已被法務部停職，去年被監察院彈劾，監委高鳳仙痛斥顏是「史上最兇殘檢察官」，監院還糾正高雄地檢署和高雄市警察局，認為兩機關竟對顏的各項違失及犯罪行為，「束手無策或渾然不知」。

判決指出，顏漢文曾為金山寺前任住持釋傳孝處理法律事務，因而結識向釋傳孝租地從事殯葬業的莊茂鴻，莊101年間想擴大規模遭拒，顏因在外欠債，便與莊合作，組成奪產集團，利用金山寺未辦理法人登記的漏洞，偽造寺廟相關會議紀錄，謀奪寺廟控制權。

同年5月釋傳孝過世，弟子釋圓塵接任住持，他堅持與莊解約，雙方打起民事訴訟，顏、莊等人找同夥將ＧＰＳ安裝在釋圓塵座車，監控他的行蹤，釋圓塵向廉政署檢舉，顏、莊竟決定殺人。

隔年4月中旬，顏漢文的小三張印華，派手下陳穎甫開車衝撞釋圓塵座車，製造假車禍，逼釋圓塵下車後，張女再開車衝撞釋圓塵，被害人幸運逃過，但右大腿骨折。

同年9月中旬，陳穎甫又利用釋圓塵到屏東準提寺主持法會時，衝入辦公室對釋圓塵頭部開槍，釋圓塵雙手護頭，僅右臂及腹部受傷，陳穎甫被釋圓塵的司機制伏送警，整起陰謀才爆發。