型男工程師病倒 資遣打不倒

2017-01-29

〔記者吳政峰／基隆報導〕阿權（化名）曾是年收入百萬的工程師，每日為公司賣命十二小時，積勞成疾，罹患多發性硬化症，記憶、行為能力退化，形同半癱，卻遭公司以十萬元資遣，之後連續求職十八次落空，阿權不向命運低頭，終在勞動部基隆就業中心尋得臨時電訪工作，阿權以自身經歷鼓勵非自願失業者，他說：「我還在呼吸，我可以找到工作，你也可以！」

四十一歲的阿權，身高一百九十公分、外表帥氣、身材精壯，之前在上市公司擔任高級工程師，年收入百萬，可說是「人生勝利組」，為了讓兩個就讀私校的兒子生活更好，每日工作逾十二小時。

「責任制是沒有工時的」，阿權同事幾乎天天凌晨三點回家，有人兩點離開，還遭異樣眼光，工程師打卡只是應付勞檢，超時是常態。

阿權表示，一○二年初，他上班時眩暈猛吐，就醫找不出病因，住院一個月稍微好轉，就急著出院繼續賣命，但大病未癒，又不眠不休工作，四月卅日深夜突感不適，原想撐到五月一日勞動節放假，但他發現目視夜空竟出現「彩虹」、口齒不清、無法拼出英文單字，趕緊驅車返家，途中卻失神車禍。

求職18次 工程師變電訪員

阿權病情每下愈況，記憶提取障礙、左半邊肢體無力，連影印資料都有問題，經診斷為腦部病變引發多發性硬化症，留職停薪半年，期滿未復原，公司給他一張「非自願離職證明書」、資遣費十萬元，叫他捲鋪蓋走人。離開服務五年多的公司，阿權積極復健，盼能重回職場，前後找了飯店櫃台、摩鐵房務員、工廠技術員等十八份工作，都因身體狀況而無法勝任，「連蝴蝶結都忘了怎麼打」，一度喪志。

某次阿權坐在公車博愛座上，遭一名正義魔人痛斥讓座，整車乘客斜眼注目壓力，逼他拖著左側起身，從此公車「能不搭就不搭」，就算車上仍有座位，還是站立搭乘。

阿權向基隆就業中心求助，預定離職的就服員楊瓊伶接到他的案件，努力協助媒合工作，就業中心主任盛慧中見阿權思維清晰，決定聘他擔任中心的臨時電訪員兼清潔工。督導陳姵伶、就服員林稚萱接手阿權的案子，發現他電訪口條好，打掃卻因身高一百九十公分而有窒礙，特地改裝長柄掃帚、畚箕及止滑手套，讓他便於工作。

阿權總以自己為例，對電話那頭的失業者說：「來服務中心看看我，我還活著，還在呼吸，找到工作了，你一定也可以！」同事何美珠證明，阿權鼓勵了不少中高齡失業者，出來尋找事業第二春。

阿權認為，不是他激勵了這些失業者，而是失業者的正向回饋，「反過來激勵我」，讓他感到身殘也有能力幫助別人，因此鼓勵相同處境的人應有自信，「只要活著，就有希望！」