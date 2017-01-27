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美女賣「聲」叩客 地下期貨海撈2億
2017-01-27
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市刑大24日破獲以合法證券公司名稱經營的地下期貨公司，逮捕32歲女主嫌陳秀毅及8名辣妹接線生，陳女透過她們以電話招攬吸引賭客對賭期貨，去年5月營業迄今，總金額超過2億元，賭客逾千名，直到陳女積欠賭金，引發賭客不滿，案件才爆發。
警方破門逮人時，驚見一屋美女，從32歲陳女到旗下8名接線女都是正妹，其中陳女臉書更是放滿自拍美照以及四處遊玩照片，實際卻經營地下賭場，讓警方大嘆「歹路不能行」。
陳女有違反證券交易法等前科，以合法證券公司掩護，經營地下期貨公司，聘請8名聲音甜美且外型亮麗的女子對外攬客，讓賭客簽賭期貨漲跌。陳女等人以台灣期貨指數為基準，以每口100元至1200元不等金額，供賭客下單對賭，且下單口數不設上限。
由於輸贏快速，加上美女CALL客，吸引大批賭客，但有賭客大贏後，卻一毛錢都沒拿到，氣得報警；警方追查發現，陳女狡兔三窟，會把電信交換機房設在新北市及台北市等多處，不時變換，24日兵分多路前往查緝，查扣「經營教戰手冊」及電信轉接主機、電腦、電話與大批下單帳冊。
警方調查，陳女旗下女接線生平均年齡30歲，每月領取2萬5000元至2萬8000元不等薪資，另加上高額業績獎金，陳女應訊時承認經營地下期貨賭博，但否認積欠賭金。警訊後將陳女及8名美女接線生依賭博、違反證券交易法等罪嫌移送。
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