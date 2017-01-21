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持三級毒品20公克 最重關3年

2017-01-21

目前最常見的三級毒品，包括FM2、K他命、一粒眠。

毒品危害防制條例規定，持有第三級毒品淨重20公克以上，處3年以下徒刑，得併科30萬元以下罰金；無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品，淨重20公克以下，處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並應限期令其接受4小時以上8小時以下之毒品危害講習。

至於製造、運輸、販賣第三級毒品，處7年以上徒刑，得併科700萬元以下罰金；意圖販賣而持有第三級毒品，處3年以上10年以下徒刑，得併科300萬元以下罰金。

（記者邱俊福、謝君臨）

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  • 土豪哥若持有三級毒品20公克以上，最重可判刑3年。（圖：取自網路）

    土豪哥若持有三級毒品20公克以上，最重可判刑3年。（圖：取自網路）

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