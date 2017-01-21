女兒排名全校前10 槍毒父爆哭「以後會當好人」
2017-01-21
〔記者王捷／台南報導〕44歲蔡男涉槍毒、詐欺案被羈押，警方前晚借提他到台南的住處，搜出2把改造手槍，但蔡男不肯招出槍枝來源，此時，讀國一的女兒回家看見蔡男，以為爸爸獲釋，高興地拿出成績單分享，蔡男一看是「全校排名前10名」，面對爭氣的女兒，不禁淚流滿面，哽咽向女兒保證：「爸爸以後會當好人，也願配合警方」，並說要早點出獄、戒毒，陪兒女成長。
盼早出獄陪兒女成長
蔡男有毒品、槍砲前科，他疑因販毒，擔心被黑吃黑，隨身帶改造手槍，常在友人面前亮槍，因而被警盯上。
去年11月，蔡男涉任詐欺集團車手頭，收購人頭帳戶被警逮捕，被檢方查出是詐騙集團首謀，聲押獲准，但未供出任何線索。
台南市刑大特別專案小組「警官隊」與「科技犯罪偵查隊」合作，前晚持搜索票，會同其他單位借提蔡男到住處搜索，起出1長1短的改造手槍。
70多歲的老母親，前晚見兒子返家，以為他獲釋，得知兒子又擁槍，難過不已。
蔡男辯稱短槍是友人借放，他不知情，長槍是向原住民朋友借得，用來打山豬。
嘆自己不如女兒爭氣
當天是中學放寒假首日，讀國一的女兒回家，也以為爸爸獲釋，高興地拿著成績單和他分享，蔡男問女兒，「是否成績很差，才給爸爸看？」沒想到女兒成績很好，在全校排行前10名，想到自己不如女兒爭氣，突然流下眼淚，望著女兒跟她說，「以後爸爸會好好做人」。
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