關不到3個月 性侵犯馮滬祥保外就醫

2017-01-20

〔記者鄭淑婷、項程鎮／綜合報導〕前立委馮滬祥於93年農曆春節期間性侵菲律賓籍女看護，被法院依強制性交罪判3年4個月定讞，去年10月26日入監服刑，以罹患膽管腫瘤等疾病向獄方聲請保外就醫獲准，本月18日下午離開台北監獄，目前住院治療。

患膽管腫瘤聲請獲准

北監表示，保外就醫第一次以1個月為原則，獄方會派員定期訪視，再視病況考慮是否展延，保外就醫期間不計入刑期。

馮滬祥入監服刑前，曾以腦中風病史、頸動脈裝有支架、膽管腫瘤，向士林地檢署執行科聲請延緩入監，士檢未同意聲請，將他發監。據了解，馮滬祥入獄後腫瘤病情加劇，聲請保外就醫，台北監獄審酌醫囑及病歷資料，報請矯正署審查獲准。

馮滬祥被最高法院判刑確定後，曾發表書面聲明，痛批民進黨政府「毀損名節」，聲稱自己樂於為中國統一大業「犧牲」，引發爭議。

北監表示，馮滬祥因膽管腫瘤等疾病，曾多次到台北榮總就醫，入監後被安排住在病舍，期間多次戒護到衛福部桃園醫院就診。北監說，馮滬祥服刑期間仍可自理生活，戒護就醫時，醫囑建議保外就醫，獄方也調閱北榮的病歷資料，認為病況符合「監獄行刑法」第58條「在監不能為適當醫治」，及「保外醫治審核參考基準規定」第5點「病情複雜、難以控制，隨時有致死之危險」狀況。

馮滬祥性侵案歷經12年審理，最高法院維持高等法院更六審見解，認定馮性侵菲傭，理由是菲傭體內採到馮的精液，且案發後馮妻與菲傭和解，依強制性交罪判馮有罪確定。