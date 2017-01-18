1顆砲彈 可造60把鋼刀

2017-01-18

〔記者吳正庭／金門報導〕國防部早在前幾年就宣布金門為「無雷島」，但「無雷」不代表「無彈」，王姓男子因自行拆卸砲彈遭嚴重炸傷，可能是金門近30年來首起遭未爆彈炸傷案例。金門縣副縣長吳成典表示，近期將邀集軍方及相關單位，針對地區未爆彈或是否有殘雷，展開清查，確保觀光客及縣民安全。

金門將找軍方掃雷 確保縣民安全

1958年，中共對金門發動八二三砲戰，43天對金門打了47萬發砲彈，金門許多鄉親至今仍難忘親友、玩伴遭砲擊身亡，對戰爭深惡痛絕。

砲戰結束後，金門人利用砲彈削鐵如泥的特性，看中裝有文宣品、危險性不高的文宣彈，磨製成戰地產物「砲彈鋼刀」，成為著名金門特產；而為了生計，不少民眾也會撿拾砲彈賣給製刀業者，一個砲彈可以打造約60把鋼刀。

「金合利」鋼刀師傅吳增棟製刀40餘年，未曾撿拾過「完整」的砲彈。他說，並非所有的砲彈都是文宣彈，「裝了火藥的就成了殺人武器」，如果是一般的文宣彈，砲彈底座會是空的，彈頭也會破開，不會上下都是完整的。他說，現在偶有蓋房子工地還會發現文宣彈，但未爆彈已不多見。