| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

1顆砲彈 可造60把鋼刀

2017-01-18

〔記者吳正庭／金門報導〕國防部早在前幾年就宣布金門為「無雷島」，但「無雷」不代表「無彈」，王姓男子因自行拆卸砲彈遭嚴重炸傷，可能是金門近30年來首起遭未爆彈炸傷案例。金門縣副縣長吳成典表示，近期將邀集軍方及相關單位，針對地區未爆彈或是否有殘雷，展開清查，確保觀光客及縣民安全。

金門將找軍方掃雷 確保縣民安全

1958年，中共對金門發動八二三砲戰，43天對金門打了47萬發砲彈，金門許多鄉親至今仍難忘親友、玩伴遭砲擊身亡，對戰爭深惡痛絕。

砲戰結束後，金門人利用砲彈削鐵如泥的特性，看中裝有文宣品、危險性不高的文宣彈，磨製成戰地產物「砲彈鋼刀」，成為著名金門特產；而為了生計，不少民眾也會撿拾砲彈賣給製刀業者，一個砲彈可以打造約60把鋼刀。

「金合利」鋼刀師傅吳增棟製刀40餘年，未曾撿拾過「完整」的砲彈。他說，並非所有的砲彈都是文宣彈，「裝了火藥的就成了殺人武器」，如果是一般的文宣彈，砲彈底座會是空的，彈頭也會破開，不會上下都是完整的。他說，現在偶有蓋房子工地還會發現文宣彈，但未爆彈已不多見。

廣告
  • 圖為在「金合利」拍攝的砲彈。 （讀者提供）

    圖為在「金合利」拍攝的砲彈。 （讀者提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 60把 砲彈 鋼刀
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：1顆砲彈 可造60把鋼刀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.