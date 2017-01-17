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憑2張側臉照抓賊 韓遊客力讚台灣警

2017-01-17

〔記者鄭景議／台北報導〕一對年約40歲的韓籍朴姓夫婦日前來台跨年，到台北市寧夏夜市吃小吃，皮包卻遭扒手扒走，2人向警方報案，想到在夜市拍照時，有可疑女子戴口罩擠在身旁，2人趕緊翻出照片，果然拍到越籍裴姓女扒手的身影，助警方逮人。

朴姓夫婦對於警方靠著無意間拍到的照片，就能迅速查獲嫌犯十分訝異，不斷稱讚台灣警方「真的好厲害！」警方詢後，將裴女依竊盜罪移送士林地檢署偵辦。

大同警分局建成派出所指出，朴姓夫婦來報案時，員警問起逛夜市時有無不尋常處？他們這才想起，有一女子擠在他們身旁，沒買東西就閃離，當時他們在拍照，警方察看照片，果然發現2張拍到女嫌戴口罩的側臉。

警方表示，調閱相關監視器畫面比對，研判照片中女嫌應是扒手，進而查出女嫌是1名持觀光護照來台的裴姓越南籍女子，住宿在1家旅館。

38歲裴女接獲警方通知到案，起初否認犯行，但員警在裴女皮包內發現韓幣11萬8000元，無法交代來源。而朴姓夫婦在皮包被偷前，裡面剛好放著韓幣11萬8000元，加上警方出示朴姓夫婦拍到的照片，裴女才俯首認罪。

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  • 警靠著這張照片找出扒手（戴口罩者）。 （記者鄭景議翻攝）

    警靠著這張照片找出扒手（戴口罩者）。 （記者鄭景議翻攝）

  • 韓國夫婦對於台灣警察的辦案能力讚不絕口。（記者鄭景議翻攝）

    韓國夫婦對於台灣警察的辦案能力讚不絕口。（記者鄭景議翻攝）

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