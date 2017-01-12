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趕著滅雞寮火警 北市義消車禍身亡
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法部憂通緝犯趴趴走 盼建立保全羈押制度

2017-01-12

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部長邱太三昨在司法節學術研討會指出，每年檢方約有50萬件終結案件，其中約3.6%，即1萬8000人到2萬人因通緝終結，但在法院判決確定案件中，每年有13.8%，即將近2萬5000人，由地檢署執行科通緝終結，這樣的結果嚴重打擊司法威信，應修法解決。

邱太三表示，這些逃亡通緝犯衍生出更多的社會不安，可能騷擾被害人或家屬，也造成政府困擾，甚至可能在逃亡期間四處勒索或敲詐，引發司法為德不卒爭議，人民絕對不會滿意這樣的結果。

邱太三指出，逃亡的被告包括不少重大貪污犯或經濟犯，讓司法警察和法院的審判功虧一簣，法務部參考先進國家的刑事訴訟制度，提出羈押防逃的「保全羈押制度」，希望修改刑訴制度，才能保障訴訟程序順利進行，讓判決結果得以有效執行、正義得以貫徹。

而司法院長許宗力昨則在司法節學術研討會中，公布「強化監督律師職業倫理」等8大司改議題。

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