平頭男槍決女友 掰「有人自殺」
2017-01-10
同居男友涉重嫌
〔記者曾健銘、徐聖倫／新北報導〕32歲女子陳昀靖，昨在新北市住處，遭人以行刑方式射殺，右額遭子彈貫穿殞命，事發後有人打119報案說「有人自殺」，稱自己是通緝犯即掛斷電話；死者的母親哀傷痛罵：「一定要抓到這狠心的人！」警方認定死者的同居男友涉重嫌，全力追緝中。
新北市消防局昨中午12時許接獲不明男子報案，男子以慌張語氣說：「這邊有人自殺，太陽穴血流不止！」執勤員第一時間要求確認傷者還有無呼吸、脈搏，但男子僅快速唸出案發地址，隨即說：「我是通緝犯，不能再說了！」並掛斷電話。
被害人遭行刑式槍殺
警方與救護人員按址前往新莊路一棟華廈，發現案發的出租套房大門未關，推開門赫見陳女滿臉是血已氣絕，衣著完整仰躺床邊，右太陽穴有1個彈孔，子彈右進左出，再射進一旁彈簧床內。鑑識人員在現場找到1枚改造手槍彈殼，未見凶槍，研判被凶手帶走。
案發前曾激烈爭吵
住戶告訴警方，昨上午11時許，聽見陳女租處傳來男女激烈爭吵聲，不久即平息，但未聽見槍聲，鄰居試探著問警方：「是情殺吧？絕對是吧！」
陳女目前無業，多年前與前夫離異，獨自撫養1子1女，母子3人感情要好，臉書上滿是出遊照。陳母告訴警方，只知女兒2個星期前，搬到命案現場租處，不清楚她交友狀況。
母痛罵「狠心的人」
陳女的臉書有與男友的合照，監視器拍下疑似凶嫌的40餘歲平頭男相貌，犯案後徒步逃離現場，警方認定死者的同居男友涉有重嫌，研判就是他報案，想誤導為自殺事件及預防落網後，藉以減輕個人罪行。
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