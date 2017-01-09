中國漁船又撈過界 船長自斷3指求饒
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國「閩東漁64689號」漁船越界捕魚，昨被澎湖海巡隊查獲，盧姓船長指背負1500萬台幣的購船貸款，擔心漁船遭沒入，苦苦哀求放行，見海巡隊員無動於衷，想到非法捕撈須繳納鉅額罰款，竟持菜刀自斷3指，上演「斷指求生」苦肉計，海巡隊仍堅定執法，將漁船押回馬公隊部，並將盧男送醫縫合斷指，但只接回中指。
苦肉計破功 只縫回中指
澎湖海巡隊昨執行「威力掃蕩」專案勤務，PP-10061艇出海巡邏，凌晨3時在翁公石附近，發現中國「閩東漁64689號」漁船越界，已超過海峽中線40.7公里，船上7人正拖網捕魚，立即廣播「閩」船停船受檢。
當海巡人員登上「閩」船後，盧姓船老大（指船長）苦苦哀求，指稱背負1500萬台幣購船貸款，擔心漁船遭沒入，但海巡隊員無動於衷，盧男又揚言跳海，被海巡人員阻止，見無計可施，衝入船艙拿出菜刀，切下自己的左手中指、無名指、小指自殘，希望博得同情放他一馬，但海巡隊堅定執法，無所撼動，壓制盧男並將其手指進行緊急包紮，將斷指裝入夾鍊袋，並增派PP-3539艇緊急前往協助，防止再度做出不理性行為。
昨上午6時許，「閩」船由兩海巡艇押抵馬公，立即由岸邊等候救護車將盧男送醫。
澎湖海巡隊表示，盧男的無名指、小指全斷，要進行顯微接合手術，受一例一休影響，三總澎湖分院相關人員休假，無法進行顯微接合手術，原本要申請直升機後送台灣，但盧男怕負擔不起醫藥費，於是在三總澎湖分院，由骨科接回沒有全斷的中指，其餘2指無法處理，初估手術費2萬6千多元，加3日住院費約3萬多元，費用隨住院日數還會增加，都要向他追討。
背債還要繳罰款 可慘了
據了解，盧男借貸購置漁船，積欠大筆債務，加上越界捕撈須繳納鉅額罰款，甚至漁船遭到沒入，因此又想跳海、又持刀自殘，希望以激烈手段換取不被取締，但明知違法又想投機逃避，海巡隊員也無法同情。
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