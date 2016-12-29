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初戀復燃變小三 寡婦裸照成鐵證

2016-12-29

同窗守寡 上摩鐵聊往事

〔記者錢利忠／台北報導〕事業有成的已婚李姓男子，他經由臉書，聯繫上國中初戀同班同學黃女，得知黃女守寡，居然背著妻子重溫舊夢，多次和黃女上摩鐵，而黃女還「每日一照」，天天傳各種POSE的裸照，給李男當成禮物，數量多到足供拼貼成「動態電子月曆」，但李男手機的裸女月曆，被妻意外察覺並提告；台北地檢署將2人依妨害家庭罪起訴。

天天傳照 人夫做電子月曆

50多歲李男去年玩臉書時，透過搜尋好友的功能，找到國中時期黃姓初戀同學，李男傳送私密訊息給她，黃女發現舊愛找上門，開心地將他加為好友，兩人聊及求學時的歡樂時光，李男進而得知黃女喪夫，且守寡已久，乏人關愛，將李男視為精神寄託，兩人舊情綿綿，戀情升溫，多次上摩鐵偷歡。黃女還自拍性愛影片留存，甚至擺出各種撩人姿勢，拍裸照LINE給李男。

李男收到黃女傳來的上百張「禮物」後，將裸照拼貼製成GIF動態月曆檔案，儲存在手機中隨時欣賞。

妻看手機抓包 2人起訴

某次黃女再傳裸照，但李男沒帶手機在身邊，李妻點開一看，驚見黃女的大量裸照，李男自知理虧，承認出軌，如實交代與黃女重逢及偷情經過。李妻持性愛影片及李男特製的裸女電子動態月曆，狀告兩人通姦妨害家庭。

黃女因屢傳未到被通緝，被捕到案後承認與李男發生2次性關係，檢方考量2人承認犯行，有性愛影片等物證，將2人起訴。

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