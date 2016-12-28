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逢甲番薯哥撞車 父緊握手打氣喚不回

2016-12-28

員工臨時請假 他熬夜又早起

〔記者張勳騰、張瑞楨／綜合報導〕在台中逢甲夜市頗有名氣的32歲「逢甲番薯哥」彭彥維，昨開廂型車外出買早餐，行經苗栗縣三義鄉往九華山的聯外道路，彭的車違規跨越雙黃線，與遊覽車對撞，彭受困車內，彭的父母親從附近住處趕抵，彭父緊握兒子的手，為他加油打氣，不時呼喚「爸爸在這裡」、「加油、忍耐一下」，消防人員花1小時將他救出，送醫仍不治。

駕廂型車 逆向對撞遊覽車

警方調查，遊覽車含61歲賴姓駕駛、導遊共24人，昨從台中出發，要到三義大興善寺進行2天1夜的朝山之旅，上午10點半才到山下，就與彭彥維的廂型車對撞。廂型車左前側因遭嚴重撞擊，衝到路旁，車頭扭曲變形，遊覽車的車頭也受創嚴重，彭男卡在駕駛座，動彈不得。遊覽車賴姓駕駛及車上一名女乘客受傷，幸無大礙。

父趕抵現場 聲聲喚兒加油

出事現場離彭家僅400公尺，彭的雙親趕到現場，看到兒子陷入昏迷，彭父緊握愛子的手，為他打氣，呼喚「爸爸在這裡」、「加油、忍耐一下」，母親在旁焦急哭泣，三義消防分隊花了1小時將人救出，彭被送上救護車，已經沒有呼吸心跳，兩老忍不住相擁痛哭。彭男頭部及胸部重創，醫院在下午1點宣布彭男不治。

夾車內1小時救出 送醫不治

遊覽車賴姓駕駛向警方說，當時廂型車突然開到他行駛的車道上，他緊急閃燈及鳴喇叭，還是閃避不及撞上。

警方初步調查，兩名駕駛並未酒駕，彭男不慎違規跨越雙黃線，偏左約1公尺違規行駛，與遊覽車發生對撞釀禍；彭男的廂型車為何逆向？警方還要釐清。

彭彥維的家族在九華山觀光區一代經營番薯片、芋頭片等零嘴小吃生意。彭父說，家裡的生意現在都交由兒子經營，兒子經常載貨到逢甲夜市販售，並開發各種口味，以「逢甲番薯哥」經營網路購物、宅配有成。

位於台中市西屯區的「逢甲番薯哥」昨照常營業，員工表示，前天有一名員工臨時請假，彭彥維代替這名員工，做生意到很晚。

彭彥維的妹妹是女籃國手彭詩晴，目前加盟WCBA中國女子籃球聯賽。彭父哽咽說，原本下月全家就要一起去中國替女兒加油，沒想到「現在這樣子！」

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  • 員工證實彭彥維是「逢甲番薯哥」創辦人。 （記者張瑞楨攝）

    員工證實彭彥維是「逢甲番薯哥」創辦人。 （記者張瑞楨攝）

  • 「番薯哥」彭彥維卡駕駛座昏迷，他的父親趕到現場，緊握他的手，替他加油、打氣1小時，但愛子送醫仍不治。（記者張勳騰翻攝）

    「番薯哥」彭彥維卡駕駛座昏迷，他的父親趕到現場，緊握他的手，替他加油、打氣1小時，但愛子送醫仍不治。（記者張勳騰翻攝）

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