鋼瓶噴飛百米 衝破國小護欄
掉落中庭 幸無人傷
〔記者謝介裕、陳鳳麗、陳炳宏／綜合報導〕1只長約2公尺、重60公斤的氫氣鋼瓶，昨上午8時10分，從100公尺外的資源回收場飛越南投縣竹山鎮延平國小3層樓的教學大樓，撞破1樓教室旁的樑柱及護欄，掉落校園中庭，還好當時師生在活動中心開朝會，中庭沒有學生，否則後果無法想像。
案發時，延平國小師生在活動中心開朝會，室外傳出轟隆巨響，校長陳榮昌等人外出察看，發現1只紅色鋼瓶掉落校園中庭，部分樹幹樹皮被擦破、一年乙班教室外樑柱受損、一樓走廊護欄被撞出一個大洞。
校方說，鋼瓶飛越3層樓（高約12公尺）的U字型教學大樓後，先擦撞樹木枝幹、再碰觸大樓另一端的樑柱，撞上護欄再彈到中庭，還好事發時進行每週1次的朝會，學生不能在中庭活動，否則後果不堪設想。
回收鋼瓶 打裂彈飛
南投縣消防局表示，鋼瓶的氣體不同，瓶身顏色也會不一樣，像氧氣鋼瓶是黑色、氫氣是紅色、乙炔是咖啡色，因此確認肇事的是氫氣鋼瓶，研判是從約100公尺外的資源回收場飛過來。警方會同縣府環保局前往資源回收場，陳姓業者聲稱，挖土機以廢鐵方式處理該鋼瓶，當挖斗打到瓶身出現裂痕，鋼瓶突然竄出氣體及火花，並往天空彈飛，自己也被嚇到，允諾負起賠償責任，日後不敢受理鋼瓶回收。
氫氣外洩 遇熱會爆
從事科技業的化學博士廖明吉指出，氫氣是危險性高的活性氣體，燃點低、爆炸威力強，半導體業常會用到，而其瓶內的殘留氫氣若外洩，遇到熱能就會爆炸，建議用完的鋼瓶應由供應或製造者回收。
物理老師分析，肇事的鋼瓶屬報廢品，裡頭氫氣含量應該很少，假使過多，當場便可能爆炸，恐造成更嚴重的傷害；氫氣密度低於空氣，且燃點低，氣體外洩產生燃點，出現往前的衝力，加上挖土機敲擊，一連串巧合才釀成意外。
縣府環保局提醒業者，將鋼瓶比照廢鐵處理時，要留意是否有殘留的氣體，避免類似意外發生。
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