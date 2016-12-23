7旬翁買遊戲點數 店員阻詐

2016-12-23

〔記者曾健銘／新北報導〕一名73歲老翁日前下午獨自到住家附近超商，向店員表示要購買3萬元遊戲點數卡，卻連玩什麼遊戲都說不清楚；老翁要買年輕人使用的遊戲點數卡，讓店員起疑，直覺遇詐報警，轄區新北市新莊警分局福營派出所員警趕來，確認老翁接獲詐騙集團使用「積欠電話費」的老梗，告訴他：「阿伯，這是騙人的啦！」老翁恍然大悟，直呼「好加在，錢沒被騙走！」警方調查，老翁接到詐騙集團電話，誆騙他在10年前曾辦理3家電信公司門號，積欠帳款3萬元未繳，因電信業者債權外賣，只能用點數卡付款，老翁馬上到郵局提領現金，再到超商購買點數卡，幸店員機警察覺。