轉PO虐鼠 動保所送辦 檢不起訴

2016-09-21

〔記者林嘉東／基隆報導〕藍姓男子在line群組轉PO老鼠被五花大綁凌虐致死影片，被基隆市動物保護防疫所依違反「動物保護法」送辦；基隆地檢署認定，受虐溝鼠查不出是人為飼養或管領，不屬動保法保護對象，藍某轉PO影片未觸法，昨處分不起訴。

基市動保所︰老鼠也是保護對象

據了解，今年六月，四十二歲藍姓男子發現一段惡意凌虐老鼠的影片，拍攝者將老鼠四肢綁在鐵柱，強逼老鼠吸菸後凌虐致死，旁邊還插著紙板，寫著「懸掛槍決、死刑定讞」字樣。藍某將它轉PO在line後，友人再轉PO，基隆市動保所接獲檢舉後認為，藍某散佈凌虐老鼠的影片，違反動物保護法，依法應處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金，將全案送辦。

基隆地檢署檢察官調查，受虐老鼠是溝鼠，由於無法查出影片中溝鼠是否有人飼養或管領，難以認為溝鼠是動物保護法保護對象，全案遂依職權處分不起訴。

檢指難認定老鼠是否有人飼養

主任檢察官王亞樵指出，動保法的立法精神是要防止寵物遭人任意棄養，法條所說的管領並非是持有或支配，還要有實際照料的意思（例如，撿到流浪狗，代為照顧一段時間）。虐殺者對本案中的溝鼠沒有任何飼養或管領的意思，檢方不能把虐殺當成管領，檢察官才會認定沒有違反動保法。

不過，基隆市動保所長陳瑞濱的看法不同，他認為，動保法保護的對象是針對犬、貓及其他人為飼養或管領的脊椎動物，包括經濟動物、實驗動物，「當然也包括老鼠」，且受虐老鼠被人凌虐長達一小時，這一小時就是實質的管領。

陳瑞濱指出，動保所站在保護動物、尊重生命的立場，日後遇到類似虐待動物的案件，依舊會依法移送虐待動物者，對於檢察官的見解則予以尊重。