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轎班被按喇叭 圍車跳引擎蓋

2016-09-18

〔記者王捷／台南報導〕台南市中西區一間神壇，前天舉辦遶境活動，未申請路權還阻礙交通，自小客車陳姓駕駛在綠燈時想通行，才按一下喇叭，竟被轎班成員團團包圍並拍打車身，一名沈姓男子還跳上引擎蓋，警方主動偵查後，將依社維法、強制罪及道路交通管理處罰條例嚴辦。

陳姓駕駛16日經過中西區西門路與郡緯街，當時是綠燈，遶境轎班成員未遵守交通規則，強行通過西門路。陳母因急著要到安南區拜拜，陳男對著轎班隊伍按了一下喇叭，豈料竟遭成員包圍，沈男還跳上引擎蓋踩踏，直到60多歲陳母嚇得從副駕駛座下車，對轎班鞠躬道歉，人群才散去。

陳男擔心遭轎班找麻煩，不敢報案，但市警二分局民權派出所主動偵查，陳男向警方表示，轎班囂張行徑簡直像流氓，神明的臉都被這種人丟光了，但他不願提告，希望警方幫忙勸勸這些人。

警方找到神壇謝姓負責人，對謝男訓斥一番，詢問為何舉辦遶境沒有先通知警察機關、也未申請路權？這時謝男才不好意思地說，因時間太趕，所以來不及申請，他認識這轎班，但沒想到會發生這件事，他會全力配合警方調查；轎班成員昨也到案說明。

警方指出，謝男舉辦遶境卻沒有通知主管機關，涉嫌違反社維法及道路交通管理處罰條例；沈男涉嫌強制罪遭函送，其他7名轎班成員則辯稱，包圍車輛只是阻擋陳男往前開，避免撞上神轎。

由於陳男沒有提告，警方目前還在研議7人是否涉及強制罪。

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  • 轎班成員將陳男的轎車團團包圍，其中沈姓男子還跳上陳男轎車引擎蓋。（記者王捷翻攝）

    轎班成員將陳男的轎車團團包圍，其中沈姓男子還跳上陳男轎車引擎蓋。（記者王捷翻攝）

  • 跳上引擎蓋的沈男涉嫌強制罪，被警方函送法辦。（記者王捷翻攝）

    跳上引擎蓋的沈男涉嫌強制罪，被警方函送法辦。（記者王捷翻攝）

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