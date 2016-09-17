她遭下藥白嫖 靠這款App揪狼
2016-09-17
〔記者王捷／台南報導〕35歲熟女美容師美華（化名）今年3月遭劉姓男客迷姦，並被偷走5千多元，劉男為掩飾罪行，打開美華的手機欲刪掉通訊紀錄，沒想到美華安裝了一款防盜App，自動拍下劉男面貌。法院本月依加重強制性交、妨害秘密及強盜等罪，判劉男10年2月徒刑。
美華昨說，「若不是缺錢，誰想當美容師？」她晚間在小吃部坐檯，凌晨過後在個人工作室接客，劉男今年初曾到工作室消費，3月登門時，她沒有戒心。當時劉男帶了兩杯黑咖啡，她喝兩口意思一下，接著就不省人事並遭性侵。
美華清醒後發現下體疼痛、頭昏腦脹，查看手機發現防盜App通知有人入侵她的手機，還拍下一張劉男的照片，她才知道遭劉男迷姦。起初不敢報案，把劉男照片截圖PO網，指劉男下藥迷姦；美華的客人看到後發動肉搜，但劉男辯稱謠言止於智者，並關閉臉書。
在客人勸說下，美華才決定報案，警方很快找上劉男，經警方追問，劉男才承認上網買了16顆迷姦藥丸，並在咖啡下了4顆；性侵美華兩次後，偷走她包包內的現金，想侵入美華手機刪去邀約紀錄才被拍下畫面。
由於警方未查到剩下的12顆藥丸，懷疑還有其他人遭到迷姦；檢方也認為劉男是有計畫的犯罪，當庭將劉男羈押。劉男事後與美華民事和解，賠償美華30萬元，其中20萬元還是劉男女友出資。
本案逮人關鍵是美華下載的防盜App「CM AppLock」。美華說，因為不知道會遇到什麼樣的客人，加上部分男客以為美容師遭侵害不敢報案，所以才會用盡一切方式自保。
警方表示，下載這款App後，可對手機內任何應用程式加密，他人只要輸入錯誤的密碼，就會不知不覺被拍照並上傳雲端。
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