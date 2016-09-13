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警殺女友自轟 18年前1年3起

2016-09-13

〔記者王冠仁、姚岳宏／台北報導〕警員許稚偉槍殺女友後再自殺震驚社會，十八年前也曾發生三起類似案例；警政署統計今年以來，全國各警察機關已發生七件警察人員自殺身亡案，件數較往年偏高，署長陳國恩要求各單位應從身心健康、情緒管理、抗壓性強化等面向防治輕生案件發生。

據了解，八十七年六月、八月、十一月曾發生三起警員殺女友再自殺的悲劇，三警分別是六月時保一總隊支援台北市警大安分局臥龍街派出所的警員吳富年；保二總隊二大隊三中隊駐守核能第二發電廠的警員陳明信；台北縣（現改制新北市）警察局新店分局雙城派出所警員陳孟賢。

有員警表示，警界每天繁重的工作壓力讓人喘不過氣，若是在感情、生活、家庭等層面遇到難題，很容易成為走上自殺的「最後一根稻草」。

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