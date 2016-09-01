見正妹凍袂條 7旬翁公車站磨鳥

2016-09-01

〔記者楊國文／台北報導〕70歲林姓老翁去年在基隆市一處公車站，看見穿著短裙的25歲正妹小如（化名）在滑手機，模仿起日本「電車癡漢」舉動，以生殖器磨蹭小如左大腿，小如大喊「有色狼」，林翁倉皇逃離現場，2週後，小如在公車站發現林翁報警逮人，林翁一度誣陷小如對他仙人跳；一審認定林翁觸犯嚴重性騷擾罪行，加上犯後無悔意，重判1年徒刑，林翁上訴高等法院，當庭向小如道歉求情，並拿出5萬元賠償，獲小如原諒和解，高院昨改判林翁1年徒刑、緩刑3年，另需接受12小時法治教育課程。