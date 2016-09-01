74歲鰥夫肖想70歲寡婦 闖她家亂來

2016-09-01

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市74歲黃姓老翁喪偶後，暗戀鄰居70歲寡婦多時，竟闖入鄰婦家中，見腳傷、行動不便的婦人剛洗完澡後僅著內褲，趁機上前稱說要幫忙穿褲子，卻將婦人推到床上說：「我喜歡妳很久了，給我愛一下！」接著不顧婦人抗拒，對婦人指侵。黃翁昨被桃園地檢署依強制性交罪嫌起訴。

檢方調查，黃翁喪偶多年，鄰居老婦的丈夫也過世已久，兩家人平常多有互動，黃翁對鄰婦起了暗戀之心，但對方並不領情。去年11月27日傍晚，黃翁跑到老婦家中、直闖房間，這時老婦剛洗完澡僅著內褲，慌張地要穿起衣褲，黃翁突然稱說要幫忙婦人穿褲子，卻趁機將她推倒在床上，老婦驚恐地穿上衣服，直說「別這樣」，並伸手反抗；黃翁卻不顧對方反抗，對被害婦人指侵，婦人不斷掙扎並高喊救命，黃翁擔心驚動鄰居，才罷手離去。

婦人受辱後告知家人陪同報警提告，事後因內心受創，夜夜驚恐、難以成眠，多次前往林口長庚醫院精神科就診。檢察官調查時，黃翁坦承當日曾進入婦人家中，但否認性侵婦人；然而，老婦檢具下體挫傷的驗傷單，指證歷歷，檢察官調查認定黃翁涉有重嫌，昨日偵結，依妨害性自主罪嫌將他起訴。