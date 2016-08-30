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胎紋合不合格 看一塊錢就知道

2016-08-30

〔記者林嘉東／基隆報導〕駿豪汽車保修場老闆蔡家儫指出，輪胎磨損至安全線時，輪胎已無摩擦力，根本無法操控，開車上路根本是在玩命。

小客車胎紋 深度不可低於1.6釐米

蔡嘉儫說，「每條輪胎都設有安全線，並據此作為輪胎汰換的依據」，現行法令規定，小客車輪胎紋路深度，若從輪胎安全線起算不足1.6釐米，車主就會被罰款至少3000元罰鍰。

蔡家儫說，足夠的胎紋深度，可幫助車子遇積水時，順利排掉輪胎表面與接觸路面的水，這些水若不排掉，整輛車形同浮在水面上，易打滑失控。

此外，足夠的胎紋深度，可提高輪胎摩擦力與抓地力，也可縮短煞停距離。

目前輪胎紋路深度規定，大貨車為3.2釐米以上。如何辨識輪胎是否該換？蔡家儫說，車主可以把1元硬幣放在安全線上方，只要露出1元硬幣環狀紋路最外緣，胎紋深度肯定不足1.6釐米，代表輪胎要換掉，車主也可買胎紋深度檢測器檢測胎紋。

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