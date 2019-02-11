婦人羽球館沐浴 驚見教練探頭偷窺

2019-02-11 15:16

［記者鄭淑婷／桃園報導］黃姓婦人到桃園市蘆竹區某羽球館，參加由宋姓教練教導的羽球課，結束後黃婦到羽球館2樓女用盥洗浴室沐浴，洗到一半赫見宋男從隔壁淋浴間的隔板下方探頭窺視，黃婦嚇得花容失色連忙報案，並向宋男求償10萬元，桃園地院法官審結判決宋男須賠償5萬元。

黃婦指控，2017年12月10日下午2點，她到蘆竹區某羽球館上課，結束後她到2樓女用盥洗室沐浴，洗到一半赫見隔板有人探頭，該人就是教授她羽球的宋姓教練；黃婦說，她全裸淋浴遭宋男窺視，導致她心理產生陰影，洗澡時都會恐懼、不安，除了報警處理，也對宋男提出10萬元民事求償。

宋男辯稱，當天教學結束後想上廁所，便穿越2樓的桌球場走到廁所，因外頭燈都關閉，僅有盥洗室的燈是亮的，他沒多想就直接走進去，進去後才發現是女用盥洗室，當下有看到女用衣物，就從浴簾縫隙往裡頭瞧，也有到黃婦隔壁的淋浴間，坦承確實有偷窺的意圖，但黃女求償的金額太高了。

法官審理認為，宋男進到女用盥洗室後，明知有人在內沐浴，仍透過淋浴間的縫隙窺視，已侵害到他人的隱私權，依法應負損害賠償責任，考量黃婦目前為家管，而宋男目前待業中，除了兼職報酬並無固定收入，審結判處宋男須賠償黃婦5萬元。

另，宋男偷窺黃婦淋浴，只用肉眼並無使用錄影器材等工具，不構成「刑法」妨害秘密罪，但仍違反「社會秩序維護法」故意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室等，警方已依法對宋男裁罰。

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