移形換位躲酒測 男子襲警後拒測 判關拘役50天

2019-02-11 12:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名張姓男子去年5月18日深夜酒駕時，見警方攔檢，立刻將車停放在路旁，爬到副駕駛座撥打手機，裝成在等候駕駛。警方見狀向前查看，卻聞到酒味，且車上並無他人，請他協助酒測。張男改口要上廁所，途中卻與警方發生肢體衝突，被依妨害公務移送法辦。基隆地方法院認定，張男觸犯妨害公務罪，判處拘役50天，得易科罰金。

警方發現張男突然將車停在麥金路上的加油站旁，懷疑駕駛有酒駕情形，即刻請同仁前往，張男則在車內手持行動電話似乎正與人對談，請他下車時，就聞到濃濃酒味撲鼻而來。

張男向警方佯稱開車的是自己的朋友，因為將車停在加油站附近跑去上廁所，不知道人跑去哪了。但警員則向張男表示，從頭到尾都沒看到有人從車上下來，車內只有張男一人，因認定他可能涉嫌酒駕，要求張男配合酒測。

張男此時則稱想上小號往廁所方向走去，後來得知警方用密錄器攝影存證時心生不滿，連罵數聲「幹」，被制止後，又稱想要上大號，便在員警的陪同下走到加油站的廁所，期間因張男腳步緩慢，被警方以手扶背的方式催促，引起糾紛，張男動手推開警員，還因被警方限制不能關上廁門，連罵多聲髒話，甚至丟出穢物。

事後，張男否認酒駕，想要自行離去，遇警阻攔，竟動手揮打警員手臂，對執行公務的警員施以暴力，被現場其他員警當場逮捕，並依法開出拒測罰單。

法院審理時，張男承認有妨害公務犯行，因為當時有喝一點酒情緒激動，加上擔心酒測後會被吊銷駕照，才會做出這些行為。

法官調閱警方提供的現場影像，均證明張男有妨害公務犯行，考量後判處他拘役50天，得易科罰金5萬元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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