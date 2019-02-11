胡睿兒夜店撿屍涉性侵 呼麻案改依毒品罪起訴

2019-02-11 10:29

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人「蛇姬」林采緹丈夫、「Under Lover」成員胡睿兒（本名胡睿楷），在孕妻臨盆前去夜店把妹，被控撿屍性侵，去年8月被依乘機性交罪起訴，由於胡睿兒約3年前才與妻子林采緹一起捲入「呼麻」案，並獲緩起訴處分，他在緩起訴期間內再犯性侵案件被起訴後，台北地檢署去年11月將他前案吸毒的緩起訴撤銷，今天改依毒品罪起訴。

2015年2月，林采緹被爆熱戀饒舌團體「Under Lover」成員胡睿兒，隔年9月胡睿兒因吸毒被抓，林也在場，兩人陷入「麻」煩，林采緹一度貼出醫院驗毒報告自清，12天後卻被警方打臉，驗出她的尿液呈陽性反應；兩人最後只能承認吸毒，表明願自費戒癮治療，獲檢察官給予緩起訴，未料他卻因另涉性侵案被起訴，以致吸毒的前案緩起訴被撤銷。

去年6月17日凌晨，胡睿兒在信義區夜店狂歡，在舞池中被認出是藝人而被攀談，事後胡睿兒與喝醉的被害女子一起離開夜店，經過地下1樓中控收發室後方的梯間平台時，女方不勝酒力癱軟在胡的身上，胡竟將女方放倒在地，掀裙欲性侵。

檢警採集相關檢體送驗，發現女子身體其他部位有符合胡睿兒DNA的體液，但不是精液，下體的檢體雖因細胞量不足無法鑑出有胡的DNA，但因監視器畫面顯示女方已不省人事，胡卻意圖不軌，將他起訴。

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