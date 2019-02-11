用餐付不出45元被控吃「霸王餐」檢詳查還他清白

2019-02-11 10:06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣林姓民眾今年初到羅東某小吃店用餐，吃完45元小碗雞肉飯後發現身上沒錢，葉姓店主認為林男吃「霸王餐」，報警並提告詐欺，但檢方調查，認為小吃店內不乏高單價商品，林男卻只點45元雞肉飯，與惡意點高價餐點卻不付錢情形不同，且吃飽後也未逃離，認定詐欺罪嫌不足，全案不起訴。

不起訴書指出，今年1月11日上午，林男到羅東某小吃店用餐，點了45元的小碗雞肉飯，但林男用完餐後發現身上沒錢，向店家解釋後不被接受。

小吃店葉姓業者認為，林男明知身上沒錢，卻仍要點餐，認為林男是故意要吃「霸王餐」，憤而向警方報案，並提告詐欺。

不過，檢警偵訊時，林男否認吃飯不付錢；林男稱，本來他身上有100元，但拿去買兩瓶米酒，且當天他喝醉酒，吃飯時忘記身上錢已經花完，跟老闆說時卻不被接受。但葉姓業者指控，當天林男吃完雞肉飯後，直接向店內小姐說沒錢，他見狀後馬上在門口攔下。

葉男認為，林男明知身上沒錢，卻仍要在店內消費，堅持提告詐欺並向林男求償。不過，檢方依據葉男提供的點菜單，認為小吃店內不乏高單價商品，但林男卻僅點了一碗小雞肉飯，與惡意點高價餐點吃霸王餐情形不同。

檢方調查，林男被店主攔下後，並無藉故或趁隙逃離，反而自願在場等候，尚無法認為林男有詐欺犯意，複查無其他積極證據，林男詐欺罪嫌不足不起訴處分。

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