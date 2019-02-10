春節收假國道驚傳3車追撞 翻滾撞成廢鐵2傷

2019-02-10 16:21

〔記者湯世名／彰化報導〕春節連假今天邁入尾聲，國道3號彰化市路段今天下午驚傳3輛車連環追撞事故，其中1輛休旅車甚至在內側車道連續翻滾，整輛車幾乎撞成廢鐵，車上2名女子頭部與手部受傷，國道警方與消防局據報派員趕往搶救送醫治療，所幸都無生命危險，肇事原因由國道七隊釐清。

國道七隊調查，這起車禍事故發生在今天下午1時，1輛由周姓女子駕駛的休旅車行經國道3號南下200公里彰化市路段時，疑因欲變換車道到中線車道，不料造成中線車道由林姓男子駕駛的休旅車失控，撞擊外側車道1輛由呂姓男子駕駛的休旅車，呂男的休旅車又失控衝入內側車道追撞周女的休旅車，造成周女的休旅車因而翻覆，在國道上連續翻滾後才停住。

國道七隊與彰化縣消防局都據報派員趕往現場搶救，動用破壞器材才將受困車內的周女與另名女子救出，火速送往彰化基督教醫院急救，所幸分別僅頭部受傷、手部挫傷，無生命危險，不過該輛休旅車已幾乎撞成廢鐵。

國道七隊初步調查，此事故疑因周女的休旅車變換車道不當而引發連環車禍，確實肇事原因還要進一步釐清。

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