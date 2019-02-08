加國媒體追貴婦奈奈行蹤！ 求助台人成立的報馬仔社團

2019-02-08 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）一家人遭控捲款10億元，潛逃出境並向加拿大申請難民身分，台灣網友則成立臉書社團「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」，表示要持續追查這些人的行蹤，讓他們無所遁形。加拿大主流媒體《環球新聞網》透過這個社團幫忙，在今天（8日）報導貴婦奈奈一家捲款潛逃並申請難民的新聞，讓社團成員感到相當振奮。

成員人數多達3200人的「貴婦奈奈報馬仔團」臉書社團創立者指出，「有鑒於看到貴婦奈奈到加拿大提出難民申請，很多人實在是看不下去，所以成立此社團，讓全加拿大的華人報馬仔」，未來也會持續貼出貴婦奈奈一行的相關新聞，要讓這一家人無所遁形。

加拿大《環球新聞網》新聞製作人Amy Chyan日前在社團用中文留言表示，因為個人資料的隱私問題，無法向加國官方求證台灣新聞的報導，因此才特別請求社團成員提供協助，而社團成員也留言提供各種協助，有人建議她直接聯繫「貴婦奈奈求償自救會」詢問受害人，也有人提供相關聯絡電話。

得到網友們大力協助後，《環球新聞網》今天發布報導，而據報導指出，加拿大移民難民及公民部（IRCC）以「基於隱私法無法評論特定案件」為由，不願證實或否認任何難民申請案。至於台、加沒有引渡條約，加國如何協助台灣逮捕通緝犯，加拿大司法部則表示，「有關引渡討論屬於機密的國與國（state-to-state）溝通，司法部不能評論是否曾與台灣有過機密溝通」。

「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」社團版主也轉貼相關文章表示，「加拿大主流媒體Global News報導了貴婦奈奈的新聞！我們離找到他們一家的行蹤越來越近了！謝謝媒體報導！」他也呼籲住在加東的民眾踴躍轉貼相關報導。

沒多久，加拿大另一家主流媒體《環球郵報》（The Globe and Mail）也報導了貴婦奈奈的新聞，讓版主直呼感謝。

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